أماني الرسلاني تكشفُ مصدر إلهامها في تصميم الأزياء.. وتقدُّم نصيحةً للمرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتنوع أزياء المصممة أماني الرسلاني بين الكلاسيكية والفريدة وكذلك اختياراتها من الألوان الدافئة التي تعكس النعومة والرومانسية.

وبالرغم من أنها تُعتبر مصممة جديدة إلا أن طموحها وشغفها بالموضة وقود كافٍ يجعلها تضع بصماتها في السوق الخليجية انطلاقًا من دولة الكويت وليس انتهاءً بمنصات الأزياء العالمية.

"فوشيا" التقت المصممة أماني الرسلاني التي خصّتنا بحديثها عن بداياتها، وأسلوبها في التصميم، كما قدّمت مجموعة من النصائح للمرأة.

* حدّثينا عن بدايتك في عالم تصميم الأزياء؟

بدايتي الحقيقية كانت في عام 2012، وأعتقد بأن كل مشروع ناجح يحتاج لإرادة وفكرة حتى يبدأ، بدأ شغفي منذ كنت أتنقّل بين الأسواق وأرى الملابس المعلّقة على واجهات المحلات.

لكن في كل قطعة كنت أراها كان يخطر لي أن أضيف لمساتي الشخصية لها وبعض التعديلات بنفسي، بعدها تشجّعت وقمت بتصميم قطعي الخاصة التي كانت تُحدث ضجة كبيرة لأقرر بعد ذلك أن أكمل مسيرتي في مجال تصميم الأزياء.

* أبرز الصعوبات التي واجهتك ومن كان الداعم الأساسي؟

والدتي هي الداعم الأساسي لي، ولم أواجه أية صعوبات تُذكر حتى الآن.

* من هي السيدة التي تتوجّهين لها بتصاميمك؟

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إن جوانب شخصيتي تنعكس على تصاميمي، وهي تتمثّل في القوة، والشجاعة، الانطلاق والثقة، والجرأة والأناقة.

إن تصاميمي ليست موجّهة لنوع محدّد من النساء، بل هي لكل امرأة لديها حسّ الأناقة وتتذوق الجمال وتناسب المرأة الواثقة بنفسها والتي تعرف ما تريد.

* من أين تستوحين أفكار تصميماتك؟ وما الذي يلهمك؟

إن كل شيء حولي هو مصدر إلهام لي، ويمكن أن يكون الطعام، أو فيلم، أو بلد، أو الطبيعة.

* ما هي الأقمشة التي تُفضّلين استخدامها؟

أُفضّل قماش الجاكار فهو فخم بذاته كما أنه عاد للظهور بعد اختفائه لسنوات حيث استخدمته أهمّ دور الأزياء ليعود بأسلوب عصري مثل "لويس فيتون"، و"ستيلا مكارتني"، و"إيلي صعب" وغيرهم.

وبشكل عام أكثر ما أحبه والذي يميز خطي في الأزياء هو دمج الفخامة بالعصرية لتخرج قطعة تشبه في تصميمها السهل الممتنع، ترينها بسيطة لكن في جوهرها صعبة ومميزة.



* ما هي نصيحتك للنساء عند اختيار الملابس بشكل عام؟

أنصحُ كل امرأة بارتداء ما تشعر فيه بالراحة، ويعكس شيئًا من شخصيتها، وإلا سوف تظهر بشكل مختلف عن شخصيتها كما سيكون واضحًا عدم إحساسها بالراحة والثقة.