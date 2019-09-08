خطوات عمل الباديكير في البيت

يأخذ الباديكير عادة وقتا طويلا في الكوافير، ويتطلب مهارة معينة، فضلا عن ضرورة التعقيم كي لا تنتقل الأمراض، ولكن هناك بعض الخطوات، يمكنك باتباعها عمل باديكير بنفسك في البيت، بحسب موقع "ميكب"، المتخصص في الجمال والموضة.

إزالة طلاء الأظافر

يجب إزالة أي طلاء أظافر لا يزال على أظافرك باستخدام مزيل طلاء الأظافر وقطنة.

نقع القدمين

املأي الحوض بالماء الدافئ والصابون (شاور جل)، وضعي قدميك فيه لمدة 15 دقيقة.

تخلصي من الجلد الميت

بعد تجفيف قدميك، استخدمي أدواتك لإزالة أي جلد ميت من المناطق الثابتة، والأجزاء التي يجب عليك الانتباه إليها، هي كرات قدميك (أسفل الإصبع) وجوانب قدميك وكعبك، اكشطي هذه المناطق حتى تشعري بالنعومة.

ابردي وشكلي أظافرك

استخدمي أداة تقليم الأظافر لتحقيق الطول والشكل الذي تريدينه، وهناك خطأ كبير ترتكبه النساء في هذه المرحلة من العملية، وهو قطع البشرة.

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وضع زيت البشرة

ضعي زيت بشرة على منبت الظفر، فهو لا يحافظ على قدميك ورطوبتهما فقط، لكن أيضًا لتلميع بشرتك.

الترطيب

رطبي قدميك بمحلول غير معطر.

إعداد أصابع قدميك

استخدم فواصل إصبع القدم، لتسهيل عملية طلاء أظافر قدميك، وتجنب حدوث فوضى.

وضع الطبقة الأساسية (base coat)

ضعي الطلاء على الطبقة الأساسية، وانتظري دقيقتين على الأقل لضمان جفافه.

طلاء الأظافر

ضعي طبقتين من طلاء الأظافر، واتركيه دقيقتين على الأقل بين كل طبقة حتى يجف.

وضع الطبقة العليا

الانتهاء من الطبقة أعلى أظافرك، يحافظ على لمعان عالٍ وبريق وثبات للون.

ةنظرًا لأن تلميع الأظافر يستغرق حوالي 12 ساعة ليجف، يمكن وضع أظافرك في الماء البارد لبضع دقائق لجعل تلميع أظافرك أكثر صلابة، ومساعدته على التصلب.