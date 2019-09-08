جمعهن العمل التطوعي.. فتيات ملتقى توظيف ذوي الإعاقة: نجتهد لتقديم خدمة أفضل

عادة ما تكون "فرصة العمل" هي ما يسعى إليه كثير من الشباب فور تخرجه، بعد سنوات من الدراسة، وبسبب قلة خبرته، قد يفقد الشاب من هؤلاء بوصلته نحو الوظيفة أو المهنة المناسبة لقدراته ومعارفه، إلا أن هناك شبابًا يواجه تحديات مزدوجة، وعقبات أكبر من الشخص الطبيعي، وهؤلاء هم الأشخاص ذوي الإعاقة.

مجموعة من الشباب قرروا مؤخرا، عقد ملتقى لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، بالتعاون مع عدد من الشركات والبنوك، لصقل مهارات هؤلاء وتدريبهم أو تمكينهم من الحصول على عمل يناسب كل صاحب إعاقة حسب درجتها.

وتحت عنوان ملتقى "نقدر 2"، لتدريب وتوظيف ذوي القدرات الخاصة، نظمت هذه المجموعة فعاليات النسخة الثانية من الملتقى، للعام الثاني على التوالي.

ويسعى الملتقى للتركيز على الجانب المعنوي وتقوية طاقات الشباب من خلال مشاركة نماذج ناجحة ومؤثرة في المجتمع من ذوي الإعاقة؛ لتقديم خطابات وقصص نجاح ملهمة، تؤثر في النماذج الشابة الذين يأتون من كل المحافظات لحضور الملتقى سعيا وراء فرصة عمل.

ويأتي هذا الملتقى، كمبادرة مُقدمة من شركة "جوبزيلا" للاستشارات العامة، في إطار حرصها على تفعيل دورها التنموي داخل المجتمع، عن طريق منح الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

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ورصد "هن" تواجدًا كثيفًا لفتيات حرصن على التواجد بالملتقى، منهن من جاءت متطوعة للتنظيم وتسهيل وصول ذوي الإعاقة لمكان الملتقى، ومنهن العاملات في منظمات المجتمع المدني، اجتمعن على حب العمل التطوعي.

وقالت منة هشام، مسئول تنسيق الملتقى، لـ"هن"، إن الملتقى يقام للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح النسخة الأولى منه"، مضيفة أن الفريق المتطوع يعمل لمدة 4 أشهر للتنسيق والترتيب لكل كبيرة وصغيرة في الملتقى".

وتابعت: "كل هدفنا كفتيات بعيد عن العمل، إنما التعاون مع الباحثين عن فرص للوظائف من خلالنا، من بداية تقديم الخدمة وحنى الوصول للهدف المرجو".

بسمة محمد مسئول التسويق والمتابعة في الملتقى، قالت لـ"هن": "إحنا كفريق عمل نعرف بعض من أكتر من سنة، وطبعا فيه متطوعين من مؤسسة الحسن ومؤسسة معا من مترجمين إشارة وغيره".

وأضافت: "لا ننكر مجهود باقي فريق عمل الملتقى من الفتيات المسئولات عن تنظيم وظهور الملتقى بشكل مشرف، من مسئولي التسويق، والتواصل مع الشركات المشاركة مع الملتقى، والتواصل مع وسائل الإعلام، والمؤسسات المجتمعية، للوصول لأكبر عدد من ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، ومنهن الزميلة ايمان الخولي مسئول التنسيق والتواصل مباشرة مع الشركات الفعالة في الملتقى، وأية زكريا مسئولة خدمة العملاء والمسؤلة عن الطلابات المقدمة من المشاركين بالفاعلية.

وتابعت: "نجتهد لتقديم خدمة أفضل عن طريق الملتقى، ونعمل على تطويره أيضًا نجاحة العام الماضي، وما يهمنا هو تنوع الوظائف لتغطية شريحة أكبر من الباحثين عن فرص للعمل".