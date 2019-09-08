"مساء dmc" يعرض تقريرا عن صاحبة فكرة "مسرح أطفال من كرتونة وشنطة"

عرض برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، تقريرا، عن صاحبة فكرة "مسرح محمول للعرائس".
وقالت رحمة عاصم، إن فكرة المسرح المحمول بسيطة للغاية، حيث يتكون من "كرتونة" و"شنطة"، مشيرة إلى أنها قدمت عروضا بها في دور حضانة ومدارس وقصور ثقافة ومراكز إبداع.
وأضافت: "أنا دبلوم صنايع، وقعدت في البيت 5 سنوات، وقلت لنفسي أقدر أعمل إيه وكان نفسي أكمل دراسة تاني، وذاكرت ثانوية عامة، ودخلت كلية تربية شعبة طفولة، وكنت مرشحة طالبة مثالية".
واستطردت: "ملقتش شغل وقلت مش هستنى وظيفة، وهعتمد على نفسي، وهخلق الوظيفة، ولقيت قبول من الأطفال ومن أولياء أمورهم، ولقيت رد فعل من الناس اللي شغالة في مجالات الطفولة".
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