نصائح لعلاج ألم العضلات بعد الجيم والتمرينات الرياضية

عادة ما تهدأ العضلات المؤلمة التي تحدث بعد التمرين الشديد بعد 24 إلى 48 ساعة من الراحة، ولكن إذا لم تختف آلام العضلات بعد بضعة أيام من الراحة أو أصبحت أكثر شدة، فقد يكون ذلك علامة على تعرضك لإصابة خطيرة في العضلات.

يمكن أن يكون الشعور بألم شديد في العضلات أثناء التمرين علامة على وجود شد عضلي أو إصابة في العضلات، إذا كان الألم العضلي مصحوبًا بصعوبة في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وضعف في العضلات وتيبس في الرقبة، راجع الطبيب.

وهناك بعض النصائح لتخفيف آلام العضلات ومن بينها بحسب موقع "everyday health":

استخدام الثلج

إذا كانت هناك إصابة حادة، أو إذا لاحظت تورم في العضلات أو منطقة المفصل وشعرت بالحرارة، لفّ كيسًا ثلجيًا بمنشفة رقيقة وضعه على العضلات المؤلمة لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

إذا لم يكن هناك أي تورم والعضلات مؤلمة فقط من التمرين، ضع حزمة حرارية "قربة ماء ساخنة" لمدة 15 دقيقة لزيادة الدورة الدموية.

المساج

سيساعد التدليك أو المساج الرياضي على استرخاء العضلات شديدة الضيق وتهدئة آلام العضلات.

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تمدد العضلات

شد عضلاتك لمدة 10 دقائق بعد التمرين لمنع التهاب العضلات، وقبل التمرين، تذكر أن تقوم بتسخين الجسم بحركات بسيطة مثل تقلبات الذراع والسير، أو البدء في المشي ببطء.

تمارين خفيفة (مثل المشي والسباحة)

لا تتوقف عن ممارسة الرياضة تماما، حقيقة أنك تعاني من وجع في العضلات بعد التمرين هي علامة على أن عضلاتك قد امتدت وأصبحت ببطء أقوى.

باستخدام عضلاتك (مع النشاط الخفيف)، يمكنك تسريع عملية التخلص من تراكم حمض اللبنيك.

لا تتمرن بشكل خاطئ

أنت أكثر عرضة للإصابة بأوجاع عضلية إذا كانت عضلاتك تعمل بشكل غريب، تحدث الانقباضات اللامركزية عندما تطول عضلاتك تحت التوتر.

المشي أو الجري في المنحدرات هي أيضا أمثلة على التدريب الغريب.

خذ حماما دافئا

قد يؤدي الحمام الدافئ إلى تخفيف العضلات الضيقة وزيادة الدورة الدموية، ما يوفر راحة مؤقتة.