قد يضطر البعض إلى الجلوس لفترات طويلة بحكم العمل والتي قد تمتد لساعات متواصلة دون فواصل وهو ما يسبب الكثير من المخاطر لدى هؤلاء الأشخاص.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز أضرار الجلوس لفترات طويلة، حسب موقع "healthy-lifestyle" المعني بالصحة العامة.

-في البداية قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة والتي تصل إلى 6 ساعات بشكل يومي قد يجعل الشخص أكثر عرضة للوفاة.

-قد يتعرض الشخص لنوبات قلبية مفاجئة بعضها قد تصل للوفاة كذلك.

-يصاب الإنسان بمرض السكري نتيجة الجلوس لفترات طويلة، إذ أن البنكرياس في تلك الأثناء يفرز كمية كبيرة من الأنسولين.

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-يحدث خلل في بعض وظائف الدماغ فالجلوس يعيق وصول الدم إلى المخ ولذلك لا بد من الحركة على فترات متباعدة.

-يصاب الشخص الذي يجلس لفترات طويلة بالإمساك والانتفاخ بالإضافة لوجود مشكلات بالأمعاء كحموضة المعدة.

-يساعد في حدوث آلام في منطقة الرقبة وكذلك العمود الفقري، كما يساعد على هشاشة العظام بشكل أسرع.

-يؤدي لتراكم الدهون في منطقة البطن والشرايين، ما يسبب للشخص أمراضا في القلب.