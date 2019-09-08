علاج اللعثمة عند الأطفال

اضطراب كلامي يصيب الأطفال ما بين عامين و5 أعوام، حيث يتعطل خلاله تدفق الكلام لديهم بواسطة التكرارات اللاإرادية أو الإطالة في الأصوات أو المقاطع الصوتية أو الكلمات والعبارات، يشخصه الأطباء بالتلعثم أو التأتأة.

وإليك علاج التلعثم عند الأطفال، التي حددتها الدكتورة غادة الحسيني، أخصائية التربية الخاصة، في حديثها لـ"هُن".

- التمرن على مراقبة معدل الكلمات والتحكم فيه بشكل يساعد على نطق جميع الكلمات بسلاسة.

- التمرن على نطق الكلمات بأسلوب هادئ وأكثر بطئاً وأقل حدة من الناحية الجسدية.

Advertisements

- التمرن على التحكم في التنفس بشكل يساعد على خروج الكلمات بسلاسة.

- بدء التمرينات بجمل قصيرة ومعدلات بطيئة جدا لتسهيل المهمة، ثم الزيادة التدريجية في طول الجمل وسرعة التحدث بها.

- الحفاظ على المتابعة الدائمة لهذه التمارين لتجنب حدوث تراجع في المهارات.