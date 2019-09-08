طريقة عمل فرنش توست بالسكر

خبز التوست من الأكلات المرنة، والتي يمكن تناولها كحلوى في منتصف اليوم، بالإضافة لكونه وجبة أساسية في الإفطار أو العشاء، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير توست على الطريقة الفرنسية بالسكر. المقادير توست. لبن (حسب الرغبة). بيض. فانيليا. زبد. سكر بودرة. Advertisements طريقة التحضير يخلط الحليب مع البيض والفانيليا. يذاب الزبد في طاسة تيفال. يغمر التوست في الخليط، ويرفع منه. يحمر التوست في الطاسة، والزبد، لمدة دقيقتين لكل جانب. يرش السكر البودرة على التوست ويقدم كتحلية خفيفة. يمكن استبدال السكر بالنوتيلا، والموز، أو زبدة الفول السوداني، ويقدم كذلك كتحلية.

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