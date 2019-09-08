الكباب من الأطباق الشهية، لذلك تسعى العديد من ربات المنزل لإعداده، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويتميّز طبق الكباب بطعمه اللذيذ وهو من الأطباق المحبّبة لدى الكثير من النّاس، ومن الممكن شويه بالفرن أو على الفحم. وإليك طريقة عمل الكباب في الفرن، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المكونات نصف كيلو لحم مفروم بصلة كبيرة بطاطس كبيرة مقطّعة إلى دوائر طماطم كبيرة مقطّعة إلى دوائر نصف كوب بقدونس مفروم زنجبيل ملح وفلفل أسود ثوم Advertisements طريقة التحضير - أحضري وعاءً وضعي فيه الّلحم والبقدونس والفلفل الأسود والملح. - واعجني المكوّنات جيّداً. - قسّمي الّلحم إلى كرات أو شكليه على شكل أصابع. - أحضري صينيّة الفرن وضعي فيها أصابع الكباب، وقطّعي البصل وضعيه على اللحم. - ضعي البطاطس والطماطم والملح والزنجبيل والثّوم. - غطي الصينيّة بورق الفويل وضعيها على نار هادئة مدّة ربع ساعة. - ضعي الصينية في الفرن حتى ينضج اللحم، وبالهنا والشفا.

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