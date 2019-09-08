طريقة عمل مافن التوت الأزرق

مافن التوت الأزرق من الحلويات التي يحبها الكبار ويعشقها الصغار، كما أنه سهل وسريع التحضير، تعرفي على طريقة عمل أشهى مافن بالتوت الأزرق على الإطلاق.

مقادير مافن التوت الأزرق

كوبان من الدقيق، وملعقة كبيرة جانبًا

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

2 بيضة كبيرة

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب زيت

كوب قشطة حامضية

كوبان وربع توت أزرق فريش

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الطبقة المقرمشة

كوب دقيق

ثلثا كوب سكر أبيض

نصف كوب زبدة مذابة

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة تحضير مافن التوت الأزرق

اخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر واخلطي التوت بملعقة الدقيق الإضافية.

اخفقي البيض في العجان مع الزيت والسكر والفانيليا وأضيفي القشطة الحامضة.

أضيفي الخليط الجاف إلى العجان ثم أضيفي التوت وقلّبيهم.

ضعي الخليط بملعقة الآيس كريم في القوالب المخصصة.

اخلطي السكر مع الدقيق والزبدة والقرفة للحصول على الطبقة المقرمشة.

ضعي الخليط على المافن في القوالب على الوجه.

اخبزيه على درجة حرارة 180 لمدة من 30 إلى 40 دقيقة ثم قدميه مع السكر البودرة.