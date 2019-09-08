الامارات | غرافيك.. «إكسبو».. ملتقى لاختراعات العالم منذ 1851

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. «إكسبو».. ملتقى لاختراعات العالم منذ 1851 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - آلاف الاختراعات تدخل في صميم حياتنا اليومية لتجعلها أسهل، وتساعدنا بالإنتاج، والعديد من هذه الاختراعات تم عرضها لأول مرة في المعرض العالمي الأكبر «إكسبو». وعلى مدار أكثر من 160 عاماً، منذ أول «إكسبو» أقيم في لندن عام 1851، ساعد هذا المعرض العالمي الإنسانية والبشرية على إحداث التغيير، من خلال تعزيز التعليم والابتكار والتعاون، ليكون «إكسبو» منصة إطلاق للاختراعات والابتكارات.

للإطلاع على بعض الاختراعات والابتكارات، يرجى الضغط على هذا الرابط.