الامارات | المعطف المزدان بالكاروه والأهداب.. كلاسيكية جريئة

شكرا لقرائتكم خبر عن المعطف المزدان بالكاروه والأهداب.. كلاسيكية جريئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزدان المعطف بالكاروه والأهداب في شتاء 2019/‏2020؛ إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات عالمية عدة.

وذكرت مجلة Elle الألمانية، المعنية بالموضة والجمال، أن المعطف المزدان بالكاروه والأهداب يمنح المرأة إطلالة متفردة تجمع بين المظهر الكلاسيكي الأنيق والطابع المتحرر الجريء على غرار الغرب الأميركي.

وأضافت أن المعطف المزدان بالكاروه والأهداب يمتاز بتنوّع إمكانات التنسيق؛ إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع تنورة جلدية متوسطة الطول وبلوزة حريرية وحذاء لوفر فخم، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز وبلوزة تزدان بالكرانيش وحذاء ذي كعب متوسط الارتفاع.

كما يمكن أيضاً الحصول على إطلالة رياضية من خلال تنسيق المعطف مع سروال رياضي، وبلوفر من الكشمير بقصة واسعة مع حذاء رياضي.