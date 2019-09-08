الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والظاهري

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شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والظاهري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الحفل الذي أقامه حميد العامري، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة عبدالله سعيد الظاهري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس الوثبة بمدينة أبوظبي، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين، وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل.
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