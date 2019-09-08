الامارات | السروال الجلدي بإطلالة نجمات الروك

شكرا لقرائتكم خبر عن السروال الجلدي بإطلالة نجمات الروك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل السروال الجلدي نجم الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2019/‏2020، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه، إن السروال الجلدي يأتي هذا الموسم بقصة ذات أرجل واسعة، ويكتسي باللون الأسود على غرار نجمات الروك أو يزهو بالأخضر الزمردي الفخم.

كما يزدان بعض الموديلات بنقوش جلد الحيوانات كنقوش جلد الثعبان أو جلد التمساح.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق السروال الجلدي مع قميص جلدي بلون السروال نفسه.