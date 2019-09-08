الامارات | حشوات الأسنان قد تسببشوائب على البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حشوات الأسنان قد تسببشوائب على البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن شوائب البشرة قد ترجع إلى الأسنان؛ إذ قد تنتقل البكتيريا من الفم إلى الدم بسهولة مسببة الإصابة بالتهابات وعدوى وأمراض أخرى، والتي من ضمن أعراضها ظهور بثور بالبشرة. وأضافت أن المعادن الموجودة في حشوات الأسنان قد تتعرض للتآكل وتنتشر داخل الجسم، ومن ثم يصنفها الجسم كسموم ويحاول طردها عبر الجلد، وبالتالي تظهر البثور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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