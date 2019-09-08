الامارات | اختلال فروة الرأس يفقد الشعر بريقه

شكرا لقرائتكم خبر عن اختلال فروة الرأس يفقد الشعر بريقه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا، إن فروة الرأس الصحية تعد مفتاح جمال الشعر؛ إذ تساعد على نموه وتمتعه بالقوة وتمنحه مظهراً لامعاً آسراً.
وأوضح أنه يمكن الاستدلال على اختلال فروة الرأس من خلال بعض العلامات مثل الحكة والوخز والقشرة، محذراً من أن هذا الاختلال قد يتسبب في تقصف الشعر وتساقطه وفقدانه لبريقه.
وللعناية بفروة الرأس ينصح لارايا باستعمال المنتجات المخصصة لذلك، والمحتوية على اليوريا أو الزيوت أو حمض الساليسيليك، وكذلك استعمال الشامبو الخالي من السيليكون والمواد الحافظة والمواد العطرية.
كما ينبغي تجنب غسل الشعر المتكرر أو بماء ساخن للغاية، والإقلال من استخدام أدوات تصفيف الشعر كمجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد.
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