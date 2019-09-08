الامارات | تهذيب الأظافر.. المبرد أكثر أماناً

شكرا لقرائتكم خبر عن تهذيب الأظافر.. المبرد أكثر أماناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر من استخدام المقص أو القصّافة لتهذيب أظافر اليد والقدم؛ لأن هذه الأدوات الحادة قد تتسبب في تقصف الأظافر وتشققها. وبدلاً من المقص أو القصّافة تنصح هوبر بتهذيب الأظافر بواسطة مِبرد، مشيرة إلى أن الأظافر النحيفة أو التي تتعرض للتقصف بسهولة تحتاج إلى مِبرد من الزجاج أو الكريستال؛ إذ يحافظ على الأظافر ويحميها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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