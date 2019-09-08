الامارات | «بيت جميل للفنون» يحتفي بـ 21 خريجاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت جميل للفنون» يحتفي بـ 21 خريجاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل برنامج بيت جميل للفنون التراثية في العاصمة المصرية القاهرة، بتخريج 21 من طلبته، أخيراً، في مركز الحِرف التقليدية بالفسطاط، في مصر القديمة.

حضرت الحفل وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور فتحي عبدالوهاب، ونائب المدير التنفيذي لمدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، الدكتور خالد عزام، وممثلو «فن جميل»، المؤسسة التي ترعى الفنانين وجماعات الإبداع. وتعدّ هذه هي الدفعة التاسعة من خريجي بيت جميل للفنون التراثية، وتعرض أعمالها حالياً في معرض عام حتى 12 سبتمبر الجاري.

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وقال مدير البرنامج في «بيت جميل»، ممدوح صقر: «لاحظنا هذا العام تطوراً ملحوظاً في عمل وإبداع الخريجين، وكذلك مهارات تقديم وعرض تلك الأعمال. وفي هذا العام، أبدع طالبان متخصصان في الأعمال النحاسية في تنفيذ قطعتين من الأعمال المعدنية مملوكية الطراز: طاولة وثريا».

وأضاف: «حرص معظم الطلبة المتخصصين في أعمال الخشب على صنع قطع الأثاث. وعلى الرغم من أن ذلك مثل تحدياً لبعضهم، فإن النتائج جاءت جيدة. أما مجموعة أعمال الخزف والسيراميك فنفذت مجموعة من التصميمات للوحات وألواح مزخرفة أظهرت تمكنهم من استقاء الأفكار من مختلف المصادر».

• الدفعة الجديدة تعد التاسعة من خريجي بيت جميل للفنون التراثية.