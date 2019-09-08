الامارات | البليزر النسائي يتلوّن بالكاكي في الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن البليزر النسائي يتلوّن بالكاكي في الخريف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي البليزر النسائي باللون الكاكي في موسم الخريف، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وهادئة.
ويتألق البليزر هذا الموسم بدرجات الكاكي، التي تمتد من البيج إلى الأخضر الداكن، ويتناغم بشكل عام مع الأبيض والكريمي والبيج.
ويمتاز البليزر الكاكي بتنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من خلال تنسيقه مع سروال قماشي بدرجة اللون نفسها، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البليزر الكاكي مع سروال جينز.
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