الامارات | أفراح المنصوري والغفلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد سهيل المنصوري، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة المرحوم سعيد سيف الغفلي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الهيلي بمدينة العين، الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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