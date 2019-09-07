جمهور منتخب الطائرة من الإسماعيلية: بنات مصر رجالة وهنتوج أبطال العالم للمرة الثانية

هتافات مدوية فجرتها جميلات مشجعات منتخب مصر للكرة الطائرة في الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، على هامش بطولة كأس العالم للناشئات.

"تحيا مصر جاي النصر"، صيحات لم تهدأ منذ أن انطلقت البطولة وواجه فريق الفتيات منتخبي بورتريكو والكاميرون، واستطاع الفوز في المباراتين، ما زاد من دعم المشجعين والمشجعات، خاصة وأن المشجعات ارتدين تي شيرتات المنتخب المصري ورفعن الأعلام، بجانب رسم ألوان العلم على وجوههن، وظلوا طوال الوقت يهتفن على الطبلة والمزمار ومعدات التشجيع.

"الوطن" التقت عددا من المشجعين والمشجعات الذين تواجدوا بالمدرجات.

شهد وماني ولينا، ثلاث جميلات ملئن الصالة والمدرجات بهتافاتهن "شجع مصر تحيا مصر هنجيب النصر"، بجانب إطلاقهن صافرات المزمار التي لم تنقطع وتشجيع اللاعبات بأسمائهن، ما زاد من قوة وحماس الأداء.

قالت الفتيات: "حرصنا منذ اليوم الأول للبطولة أن نحضر، خاصة وأننا علمنا أن حفل الافتتاح يوم أمس ستعقبه مباراة للمنتخب المصري فكان يجب أن نحضر بمعدات التشجيع والهتاف، وما زاد حرصنا أنه منتخب الفتيات فكان لا بد أن نوجه لهن رسالة بأننا جئنا إليهن من أجل التشجيع والمؤازة حتى نستطيع أن نحقق ثاني حلم في الحصول على البطولة بعد أن استطاع فريق كرة اليد للناشئين إحراز بطولة العالم".

وقالت شهد: "طول ما المنتخب بيفوز حنحضر كل المباريات، بنشجع من اللحظة الأولى سواء غالب أو متعادل أو حتى تقدم عليه الفريق الثاني، والحمد لله بسبب الدعم والهتاف استطعنا الفوز الحمد لله رغم قوة الفريقين".

وأضافت ماني: "بصراحة فوز منتخب مصر لكرة اليد على مستوى العالم أيقظ بداخلنا الأمل في استمرار حصد البطولات وإن شاء الله مصر تكسب ونحصد البطولة وتكون ثاني بطولة مصرية عالمية بإذن الله"، ووجهت ماني رسالتها للمنتخب قائلة: "إحنا وراكم ومش هنسيبكم وهنشجع لغاية اللحظة الأخيرة ونرفع كأس البطولة على أرض الإسماعيلية".

كان من أهم المشجعين أيضا هشام وكريم، طالبان في الطب والهندسة، واللذان أكدا حرصهما على الحضور ومؤازرة المنتخب.

هشام أكد أن "فريق الفتيات رجالة وبيأدوا بقوة وحماس وحرص على البطولة"، مؤكدا أن المسؤولية التى رأها في الملعب كانت كفيلة في أن يهتف للفتيات طوال أشواط المبارة بجانب إعجابه بالأداء واستمتاعه باللعب.

وقال كريم إن "الفتيات بيهندسوا في الملعب وإن شاء الله البطولة مصرية والمنتخب قوي، وأتمنى أن يزداد عدد المشجعين والمشجعات رغم أن الحضور مشرف".

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فريق الكرة الطائرة للبراعم لم يفوتهم الحضور أيضا وامتلاء المقصورة وسط بهم، فلم يكفوا ويتهاونوا لحظة عن التشجيع، وأطلقوا العبارات والهتافات الرنانة التي اشتهر بها جمهور الإسماعيلية، "واحد اتنين منتخبنا قوى متين، هنجيب الكاس والنصر يا ناس".

وقال محمد إبراهيم، 7 سنوات: "أنا لاعب كرة طايرة وقررت أنا وكل زملائي الحضور يوميا إلى المدرجات وتشجيع المنتخب وإن شاء الله هنكسب وهنتوج أبطال".