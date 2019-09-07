"الطفولة والأمومة" يتدخل لوقف زواج طفلين في الغربية

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة خبرا متداولا في عدد من وسائل الإعلام، بشأن واقعة تدشين عائلتين حفل خطوبة طفلين يتراوح عمراهما ما بين "12 – 15" سنة بمنزل وسط قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وفي هذا الصدد، وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفور بتحرير بلاغ بخط نجدة الطفل 16000 حمل رقم 721 بتاريخ 6 سبتمبر 2019، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية، وإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، لإعمال شؤونها وتقديم التوعية للأسرتين بمخاطر الزواج المبكر.

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كما تم إبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها بما يلزم من إجراءات تمنع إتمام زواجهما قبل بلوغهما السن القانونية وهو سن 18 عاما وذلك بإعمال حكم المادة 98 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من إنذار أولياء أمر الطفلين كتابة وأخذ كل التعهدات اللازمة، التي من شأنها حماية الطفلين ولتلافي كل أسباب تعرضهما للخطر وفق ما ورد بالبندين الأول والثاني من المادة 96 من ذات القانون.

وذكرت "العشماوي" أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية قامت بإجراء مقابلة مع أسرة الطفلين لتقديم المشورة الأسرية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

وأكدت "العشماوي" أنه من غير المقبول الزج بالأطفال في مثل هذه الأفعال التي تقضي على براءتهما وطفولتهم وتتنافي مع مصلحتهم الفضلي.