حرصت الفنانة ولاء الشريف، بطلة مسلسل "أبو العروسة"، على مشاركة جمهورها صور حفل خطبتها على الفنان الشاب ماجد الشرقاوي، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام". ونالت صور حفل الخطبة إعجاب متابعيها، وحرصوا على تقديم التهنئة لها، بعد نشر صورها بصحبة خطيبها وعائلتهم. وأعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل أبو العروسة، خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى، يوم السبت الماضي. Advertisements كان مسلسل"نوايا بريئة"، أول عمل جمع بين ولاء الشريف، وماجد الشرقاوي خلال عام 2016. يُذكر أنَّ الممثل الشاب ماجد الشرقاوي تخرج في معهد السينما بباريس وظهر مؤخرًا ضمن نجوم فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي، كما شارك سابقًا في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع ظافر العابدين وهند صبري، وشارك أيضًا في عدد من الأعمال المهمة مثل "العهد"، و"البيوت أسرار"، و"نوايا بريئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ولاء الشريف بطلة "أبو العروسة" تنشر صور خطوبتها لـ ماجد الشرقاوي بعد أسبوع من الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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