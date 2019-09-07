أبرزها صور شهر العسل الجريئة وإخلاء سبيلها.. محطات في حياة خلود عز العرب ملكة جمال مصر السابقة

استطاعت خلود عز العرب، ملكة جمال مصر السابقة للسياحة والبيئة، تصدر مُحركات البحث على الإنترنت اليوم، عقب إخلاء سبيلها بضمان مالي، من قِبل نيابة النزهة، وذلك بعد القبض عليها بتهمة محاولة تهريب أجهزة سينمائية دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية المختصة.

ويرصد "هُن" أبرز محطات خلود عز ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2016

تتويجها باللقب

كانت خلود عز، استطاعت الفوز بلقب ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2016، كما شاركت في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر في عام 2017.

زواج خلود عز العرب

في عام 2016، احتفلت "عز" بحفل زفافها على المنتج زياد فريد، عقب خطوبة لعدة سنوات، في حفل زفاف كبير، الذي حضره العديد من الوسط الفني والإعلامي، فضلًا عن خبراء الموضة.

وتألقت خلود حينها بفستان أبيض "تايبست" له اكستنشن طويل من تصميم محمد سامي، وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة ومكياج سموكي، توقيع سلمى متولي.

وتكتمت حينها ملكة جمال مصر على موعد وصور الزفاف، لاستكمال مهامها حينها كملكة جمال للسياحة والبيئة، ولم تُفصح عن الأمر سوى عقب مرور شهر من الزيجة.

شهر عسل خلود عز العرب

أثارت خلود في 2016، جدلًا كبيرا، بعد نشرها الصور التي جمعتها بزوجها في شهر العسل، حيث ظهرت ببعض الملابس المكشوفة، فضلًا عن الأوضاع الجريئة التي جمعتها بزوجها، والتي عرضتها للانتقاد فور نشرها.

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سحب الرخصة من خلود عز العرب

في 2018، تم سحب رخصة مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة لمصر خلود عز، حيث صرحت الدكتورة آمال رزق حينها في الفعاليات الخاصة، بأنها خالفت الشروط الخاصة بالعقد المبرم معها، ومن جانبها ردت الأخيرة، بأنها هي من لا ترغب في تجديد التعاقد.

اتجاه خلود عز العرب للتمثيل

اتجهت للتمثيل العام الماضي بمشاركتها في مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد، و"حكايتي" مع ياسمين صبري.

اتهام خلود عز بالتهريب

كانت نيابة النزهة أسندت لخلود، تهمة محاولة تهريب أجهزة سينمائية دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية المختصة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض عليها خلال محاولتها تهريب 3 أجهزة إضاءة بالمخالفة للقانون.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة أحبطت محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي، بواسطة مضيفة بإحدى شركات الطيران بالمخالفة لقانون الجمارك.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران، وبسؤال المضيفة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها.

وبمراجعة جواز السفر الخاص بها، تبين وجود توقيع أحد مأموري الجمرك وإثبات 3 أجهزة إضاءة سينمائية وحواملها على إحدى صفحات جواز سفرها، ولكن مأمور الجمرك استدعى زميله الذي وقَّع على الجواز فأكد أنه لا علاقة له بالتوقيع الموجود بجواز السفر وأنه مزور وليس توقيعه.