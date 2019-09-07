إطلاق مجموعة "لاكي موف"من دار "ميسيكا" باريس

أطلقت دار ميسيكا في باريس مجموعتها الجديدة بعنوان Lucky Move، وهي مجموعة تجمع بين الأناقة والحداثة، وتتميز بشكلها الدائري العالمي وهو رمز اللانهائية والتناغم والكمال، كما يُجسد الأنوثة بلمسة التصميم التي اقترنت باسم ميسيكا. وتعرف أيضًا كحلى جالبة للحظّ بكل ما للكلمة من معنى!

مجموعة LUCKY MOVE مصمّمة وفقاً لتقنيات دقيقة لاستيعاب الدائرة التي يُمكن قلبها بزاوية 360 درجة. وهي سلسلة طويلة (يتراوح طولها بين 45 سم و90 سم بحسب التصميم)، تخوّل المرأة تنسيقها كما تشاء مع مجوهرات أخرى.

أما العقد الكبير فقد يشمل سلسلة مميّزة خاصة بمجموعة Move Classique ، وهي "حواجز" داخل القفص تحول دون انزلاق أحجار الألماس المتحرّكة. وتصنف جودة الألماس فيها G/VS.

هذا التصميم يعود لـ ميسيكا الأيقوني الذي اقترن باسم الدار. ويتميز بإمكانية إضفاء لمسة شخصية على هذه الحلى الجالبة للحظّ بالنقش عليها، كما تصلح للأزواج للتنسيق بين مجوهراتهم وإمكانية تنسيق المجوهرات بأشكال عديدة.

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فيما يتعلق بشكل الميدالية فهو كلاسيكي ولا يفقد رونقه مع مرور الزمن، كما تُشكّل هذه القطع استثماراً بفضل أسعارها الممتازة.

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