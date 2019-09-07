أفكار مميزة لتنسيق "المعاطف القصيرة"من وحي مدونات الأزياء

بعد صيحة المعطف الفضفاض التي تصدرت الموضة العام الماضي، يبدو أنّ مدونات الأزياء يبحثن عن النقيض هذا العام، لذلك ستصعد التصميمات القصيرة التي تصل بالكاد إلى الخصر.

عاد تصميم البليزر القصير من الثمانينيات والتسعينيات، واللافت أنّ تفاصيله لم تختلف كثيرًا عن الشكل الكلاسيكي. يتميز هذا التصميم أنه خيار مناسب للاطلالات الرسمية والكاجوال على حد سواء، يتوقف ذلك على طريقة تنسيقه.

أفكار لتنسيق البليزر القصير من وحي مدونات الأزياء

اعتمدت مدونة الموضة علا فرحات صيحة البليزر القصير بأكثر من طريقة. ذهبت في البداية إلى ستايل كاجوال يناسب الاطلالات النهارية. اختارت بليزر بتصميم حاد وصل طوله إلى الخصر، ونسقته مع تنورة جينز مستقيمة وتوب من جينز أيضًا، تحمل هذه الاطلالة خصيصًا تباينًا في الأسلوب ما بين الرسمي والعصري، وهذه الطريقة تتبعها مدونات الموضة ليظهرن باطلالات فريدة.

عادت علا فرحات لصيحة البليزر القصير مرة أخرى، لكن هذه المرة اتّبعت أسلوبًا مختلفًا بتنسيق بدلة عصرية تناسب الاطلالات النهارية أو المسائية على حد سواء، اختارت عُلا اللون البنفسجي المائل إلى الأزرق المتوقع رواجه خلال الخريف المقبل

أما المدونة الأمريكية شيريل فذهبت إلى أسلوب مختلف في تنسيق بليزر الخصر. اعتمدت فستانًا أسود ساتان بشق جانبي مُمتد، ونسقت معه بليزر قصيرًا باللون البيج المتوسط.

كذلك، اعتمدت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، الصيحة نفسها لكن على طريقتها. اختارت بدلة من الكتان، مصممة من سترة أو بليزر وصل بالكاد إلى الخصر، مع أكمام متوسطة الطول، أما البنطلون فجاء أيضًا بتصميم عصري مناسب للاطلالات الصباحية، بعيدًا عن رسمية البدلات الكلاسيكية، حيث جاء بخصر عالٍ مع طيات وأزرار أمامية، أضافت لاطلالتها مزيد من التفاصيل.

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نصائح لاعتماد البليزر القصير

رغم أناقة وعصرية البليزر القصير، إلا أنّ تنسيقه يمكن أن يكون أصعب قليلًا مقارنة بالتصميم التقليدي للبليزر، لأنه قد لا يخفي عيوب القوام مثل نظيره الممتد لبعد الخلفية.



تمتاز تصميمات البليزرات القصيرة، أنها حادة من الأكتاف ولها ياقات بارزة، من ثم هي خيار مناسب لصاحبات الأكتاف النحيفة والمتوسطة، أما إذا كنتِ تعانين تمركز الدهون في الجزء العلوي، هنا سيكون تصميم الجاكيت القصير غير مناسب.

سواء اخترتِ تنسيقه مع تنورة أو بنطلون، أو حتى بطريقة البدلة كما ذهبت بعض مدونات الموضة، عليكِ اختيار القطعة السفلية بخصر مرتفع أعلى منطقة البطن، لأنها لا تناسب هذا التصميم فحسب، بينما تخفي أيّ بروز في الخصر أو البط

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