تساعد على التخسيس.. 6 فوائد توفرها الحمضيات لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
تعتبر الحمضيات -مثل البرتقال، والليمون، واليوسفي، والجريب فروت من الفواكه الشتوية التي تتميز بمذاقها اللذيذ، فضلًا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد الفواكه الحمضية على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Healthline".
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