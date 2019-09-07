تبدأ من 850 جنيها إلى 1300.. تعرف على أسعار رحلات دهب في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

إذا لم تحظى هذا الصيف بعطلة بحرية مميزة يمكنك تعويض ذلك بعطلة ساحرة يمتزج بها البحر والصحراء معًا في دهب أو رأس شيطان، ويقدم الخليج 365 في السطور التالية أبرز العروض المقدمة لقضاء عطلة مميزة لشهري سبتمبر وأكتوبر:

يبدأ سعر الفرد 1100 جنيه تشمل إفطار خلال 3 ليالي 4 أيام بالانتقالات ورحلات مجانية بفندق New Amigo hotel dahab

ويتميز الفندق بأنه صف أول على البحر، ويتميز بحمامات سباحة للكبار والأطفال، وغرف متميزة، وانتقالات يومية لمزارات دهب، ومواعيد الرحالات في شهر سبتمبر: ( 2 - 5- 8 - 11 - 14- 17 - 20 - 23 - 26 - 29 )"، وبنفس الأيام في شهر أكتوبر.

- برنامج الرحلة:

الاستمتاع بالإفطار يومياً طول أيام الإقامة مع النزول إلى البحر، وممارسة بعض الأنشطة بشكل يومي سهرة بدوية بجبل الطويلات، بعربات جيب لمحمية البلوهول.

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محمية أبو جالوم باللانشات، محمية البلولاجون، ومساءً جولة بالممشى السياحي بمدينة دهب، والانتقال بعربات جيب لمحمية الثريبولز "غطس وسفاري"، وفي اليوم الأخير رحلة يخت بحرية.

وتوجد عروض أخرى يبدأ سعرها من 1099 جنيها لمدة 3 ليالي و4 أيام شاملة الإفطار و1300 تشمل وجبة الإفطار والغداء مع إقامة بفندق Sea Sun Hotel يقع بمنطقـة طريق البللو هـول، صف أول على البحر مباشرة، يتمتع الفندق بشاطئ خاص، ومواعيد الرحالات بشهر سبتمـبر "3-6-9-12-18-21-24-27-30"

- برنامج الرحلـة:

- سهرة مع حفلة بدوب في جبل الطويلات وسط الصحـراء على ضـوء النجوم + عشاء بدوي، رحلة باللانشات من البلوهول لرأس أبوجالوم والبلولاجون ونـزول البحـر وعمل سنوركلينج.

وإذا كنت تبحث عن رحلة التخييم الصحراوي والابتعاد تماما عن أجواء المدن يوجد عرض 3 ليالي 4 أيام ب 850 جنيها، و4 ليالي 5 أيام ب1050جنيها، في الكامب Miami Beach السعر يشمل انتقالات، فطار، رحلة للبلوهول - رحلة للثري بولز - رحلتين للممشى.

- الموقع: طريق البلو هول - 10 دقايق من الممشي، ويتميز الفندق صف أول على البحر، ووجود حمام سباحة وتوجد غرف عازلة من الخوص.