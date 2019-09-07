تخلصي من كلف الوجه نهائيا بهذه الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

تضع الكثير من الفتيات مكياج كامل حتى لا تظهر بقع الوجه البنية، التي تسمي "بالكلف"، ما يسبب لهن الحرج الشديد من زيادة المكياج. في السطور التالية، توضح الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الجلدية والليزر، بعض النصائح التي تجنبك ظهور الكلف أو تقلل منه.

في البداية؛ يمكنكِ تقسيم بقع الكلف إلى داكنة بنية، وداكنة إلى حد ما، والسبب في ظهور الكلف بالوجه هو تحفيز الخلايا المصنعة لصبغة الميلانين في الجلد المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه حسب جيناته الوراثية، وعند حدوث الخلل يزيد إفراز هذه المادة فتظهر على شكل بقع بمناطق الوجه والرقبة واليدين والكوع.

وقد يكون سبب ظهوره "عامل وراثي، والتعرض المستمر لأشعة الشمس، وتناول أدوية الحمل، واستخدام مستحضرات تجميل بشكل مستمر".. وتوجد طريقتان للتخلص منه، وهما:

أولًا: الوسائل الطبيعية للتخلص من الكلف:

- ماسك بذور اللوز المُر:

يحتوي زيت اللوز المُر على عدد كبير من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة أضرار أشعة الشمس على بشرتك، وكما يحتوي على حامض الستريك، وكل ما تحتاجينه هو تطبيق زيت الجريب فروت على البقع العميقة، وتركها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم شطف البشرة بالماء.

- ماسك زيت الخروع:

Advertisements

يحتوي زيت الخروع على فيتامين E، مما يساعد على شفاء بشرتك بشكل طبيعي، وكل ما تحتاجينه لتطبيق هذه الوصفة هو مزج ملعقة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، ومن ثم تطبيقها مباشرة على البقع الداكنة على بشرة نظيفة قبل النوم وتركها طوال الليل ومن ثم غسله.

ثانيًا: وسائل تكنولوجية للتخلص من الكلف

- التقشير الماسي:

وبعيداً عن الحلول والوسائل الطبيعية مثل الماسكات أو الكريمات الطبية، فيوجد جهاز Q switch الذي يعمل علي تقنية التقشير الألماسي، وهي عبارة عن عدد جلسات محددة بين 3 أو 6 علي حسب درجة لون البشرة ولون البقعة الناتجة عن الكلف.

ويكون بين الجلسة والأخرى أسبوع على الأقل، ولا يفضل التعرض إلى أشعة شمس إلا بعد الانتهاء تماماً من الجلسات بشكل كامل، وستلاحظين النتيجة عند الجلسة الـ3 أو الرابعة على حسب لون الكلف.

- جلسات التقشير الكيميائي:

يعتمد على التقشير بحوامض الفاكهة الكيميائي التي يتراوح تركيزها بين 50 و70%، ولابد أن ينفذ عن طريق زيارة أحد الأطباء المتخصصين، وهو الحل الأمثل للبقع الداكنة لأنه يحفز عملية تجديد خلايا البشرة، ويزيل الطبقة الخارجية للجلد مما يؤهل لجلسة البيبي سكين بالتفتيح.

وجلسة البيبي سكين، هي جلسة تعمل عند الطبيب المختص الجدلية، وتعمل على تعزيز آلية إنتاج الكولاجين ويخفّف التجاعيد، والآثار الناتجة عن حب الشباب والبقع الداكنة التي يسببها الكلف.