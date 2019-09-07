عقب صورها برفقة طليقها.. ابنة شريف منير تحتفل بعيد زواجها من محمود حجازي

شاركت خبيرة التجميل، وابنة الفنان شريف منير، أسما شريف منير، مُتابعيها اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، رفقة زوجها الفنان الشاب محمود حجازي، خلال احتفالهما بعيد زواجهما الأول، في أحد الفنادق بسهل حشيش.

وظهرت "أسما" بجمبسوت أبيض منقوش، مع حذاء مفتوح بلون الهافان، وحقيبة من الخوص، مُعلقة: "عيد جوازنا، يارب اكتب لنا الخير".

وتفاعل العديد من متابعيها مع الصورة التي حصدت نحو 53 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين بإطلالتها، متمنين لهما دوام السعادة.

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وكانت ابنة الفنان، شاركت مؤخرًا متابعيها بعدة صور لها برفقة ابنتها "لارا" في اليوم الأول من المدرسة، كما شاركت المُتابعين، بصورة لابنتها مع طليقها.

وعلقت بقولها: "روحي دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى ابتدائي، إحساس حلو أوي ويلخبط، ربنا يحميكي ويبعد عنك أصدقاء السوء، يا رب أنا وباباكي نشوفك ونصورك يوم تخرجك من الجامعة، بحبك يا نور عين مامي".

وتفاعل مع الصور العديد من المتابعين، مُشيدين بعلاقتها المستمرة مع زوجها السابق واحترامهما المُتبادل بسبب ابنتهما الصغيرة، خاصة إنها لم تكن المرة الأولى التي تجمعها مناسبة مع طليقها، فتكرر الأمر من قبل، في عيد ميلاد طفلتهما.

زواج أسما من الفنان محمود حجازي

يذكر أن أسما، احتفلت بزفافها على الفنان الشاب، محمود حجازي، بعيدا عن أعين الإعلام، 8 سبتمبر الماضي، إذ نشرا صورًا لهما بفستان وبدلة الزفاف على الشاطئ برفقة ابنة أسما الوحيدة.

وكان الثنائي قد شاركا متابعيهما، بأدق اللحظات خلال قضائهما عطلة شهر العسل بسهل حشيش في الغردقة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".