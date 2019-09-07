رفع الأثقال يساعد في التغلب على الشيخوخة

معاناة كبيرة قد يتعرض لها كبار السن نتيجة الشيخوخة التي تصيبهم، إلا أن بعض الخبراء في بريطانيا قد ابتكروا حيلة جديدة للتغلب عليها.

وكشف الخبراء البريطانيون أن رفع الأثقال يساعد الإنسان على حماية العضلات وكثافة العظام رغم التقدم في العمر، نقلًا عن موقع "سكاي نيوز".

وأكد الخبراء أن الأشخاص البالغين يحتاجون إلى القيام بحصص في رفع الأثقال لأن الأمر مفيد جدا للصحة، إذ أن دليل الأنشطة البدنية الجديد في بريطانيا، ينصح بحصتين على الأقل من رفع الأثقال في الأسبوع من أجل الحفاظ على قوة العضلات.

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وحسب الخبراء، فإن الأمر لم يقتصر على رفع الأثقال في النوادي الرياضية، بل إن الجسم يستفيد أيضا من حمل الأطفال الصغار أو رفع أكياس التسوق الثقيلة، أما الأشخاص المتقدمون في العمر، ممن يريدون القيام بتمارين رفع الأثقال، فيستحب أن يكونوا تحت إشراف أشخاص متدربين، حتى لا يتعرضوا لإصابات.

من جهته قال البروفيسور، دامي سالي دافيس، الخبير في هذا الشأن، إن رفع الأثقال يساعد على الحركة بشكل جيد حين يتقدم الإنسان في العمر، حتى وإن كان هذا النشاط لا يحظى بشعبية كبيرة وسط الناس، لافتًا إلى أن رفع الأثقال من الأشياء التي تضمن للإنسان الاستقلالية على المدى البعيد، إذ أنه سيكون قادرا على الاعتماد على نفسه بشكل أكبر في المستقبل، وهو أمر قد لا يحصل في حال لم يقبل على هذه الرياضية.