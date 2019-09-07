فيديو.. الجندي: الزوجة التاركة للصلاة لن تجتمع مع زوجها في الجنة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب على الأسر بالكامل الاهتمام بالصلوات والذكر، حيث إن الأسرة المجتمعة على الإيمان ستكون كذلك في الآخرة، والأسرة التي بها شخص غير مؤمن لن تجتمع مع بعضها، حيث سيكون منهم في النار.
وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "يعنى لو زوجة تاركة للصلاة وزوجها صالح هي هتكون في النار وهو هيكون في الجنة".
وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الصلاة ركن أساسي من الدين، فمن تركها هدم الدين، وأيضا العكس أي عضو من الأسرة غير مؤمن سيفترق في مكان آخر.
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