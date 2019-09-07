رصد حياة المرأة العاملة في مصر.. "ورد مسموم" ينافس على الأوسكار هذا العام

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من خلال رصد حياة المرأة العامة المصرية، استطاع فيلم "ورد مسموم" أن يقع الاختيار عليه من قبل اللجنة المشكلة لينافس في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في الأيام الماضية لإعداد قائمة بالأفلام المرشحة وعليه تم اختيار الفيلم ليمثل مصر في محفل دولي يتابعه الملايين حول العالم.
لم يكن "ورد مسموم" وحده الذي وصل للمنافسة بل هناك فيلم آخر مصري وهو "ليل خارجي" واللذان وصلا إلى التصفيات النهائية، قبل أن ينحاز التصويت لفيلم "ورد مسموم" بفارق 11 صوتا عن فيلم "ليل خارجي".
وتدور أحداث "ورد مسموم" في 70 دقيقة عن حياة "تحية" التي تقوم بدورها الفنانة الشابة مريهان مجدي، وعاملة نظافة في المراحيض التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا يوجد لها في الحياة سوى شقيقها "صقر" الوجه الشاب إبراهيم النجاري الذي ترفض أن يسافر سعياً لتحسين مستوى معيشته، وترى أنه عليه أن يظل دائما إلى جوارها، بعد أن عاشت حياتها من أجله.
الفيلم من إخراج أحمد فوزي صالح وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي، وبطولة الفنان محمود حميدة وصفاء الطوخي ومحمد بريقع، وحصل على عدد من الجوائز الدولية بعد عرضه في نوفمبر 2018.
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