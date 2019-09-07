للمحجبات.. موديلات جمبسوت محتشمة لإطلالة عصرية وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تهتم الكثير من المحجبات بالظهور بإطلالة محتشمة وغير تقليدية، ويحرصن على اعتماد الجمبسوت الذي يعتبر من أكثر قطع الأزياء المميزة والمريحة التي تعطي حرية كبيرة في الحركة.

يستعرض لكم "مصراوى"، نصائح لكيفية تنسيق الجامبسوت لإطلالة أنيقة ومحتشمة، حسب ما جاء في موقع"jeans.yournextshoes:".

الجمبسوت الكاجوال:

إذا كنتِ تبحثين عن قطعة ملابس مناسبة لفصل الصيف، عليك اعتماد الجمبسوت القطن، لإطلالة أنيقة ومريحة في نفس الوقت، أما في الشتاء فيمكنك اختيار الجمبسوت من الخامة الجبردين الشبيه للجينز، وارتداء الجاكت الجلد أو البامب المنتفخ.

بينما إذا كنتِ تبحثين على إطلالة مميزة للنادي أو التنزه مع الأصدقاء فعليكِ اختيار الجمبسوت من الخامة الجينز الخفيف، وأضافه بعض الإكسسورات الفاتحة كالوردي والأبيض.

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الجمبسوت لإطلالة رسمية:

عندما يتعلق الأمر بارتداء الجمبسوت لحضور حفل مسائي أو مقابلة عمل كلاسيكية، فحاولي أن تكوني مختلفة وذات طابع خاص ولا تعتمدي البدل التقليدية كالأخرين، ويمكنك اختيار الجمبسوت ذو الأرجل الواسعة مع بعض قطع الإكسسوار الأنيقة، وحذاء بكعب عالي.

الجمبسوت السواريه:

اعتمدى الجمبسوت من خامة الستان الناعم في المناسبات الخاصة والأفراح، ويفضل أن يكون مزين ببعض النقوشات والتطريزات، ويفضل اختيار الألوان الزاهية كالأحمر الصارخ والأصفر، أو اعتماد اللون الأسود المطرز.

الجمبسوت بديل لفستان الفرح:

يمكنك الخروج عن المألوف في يوم زفافك وارتداء الجمبسوت باللون الأبيض بدل فساتين الزفاف التقليدية، فاختاري موديلات التي تعتمد على صيحة الطبقات المتعددة من قماش التل أوالستان، واضافة الإكستنشن لإطلالة ملكية وغير تقليدية.