مكياج ناعم لإطلالة المحجبة بالنظارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - ان كنت من النساء التي تضعن النظارات الطبية أو النظارات التي تتماشى مع موضة الموسم , عليك اتقان مكياجك و معرفة ما هو المكياج الذي يظهر جمال عينيك وباقي ملامحك بأبهى طريقة .

نقترح عليك المكياج الناعم مع الكحل المجنّح وأحمر شفاه قويّ لتأمين توازن في مكياجٍ يُظهر جمالك بشكل طبيعي. مكياج ناعم للعيون

لتطبيق المكياج ستحتاجين إلى :

*ظلال العيون باللون البيج الشفاف .

* قلم كحل أسود اللون.

* الأيلاينر السائل باللون الأسود.

*الماسكرا باللون الأسود.

*بودرة خدود باللون الطبيعي.

* أحمر شفاه من تدرّجات الأحمر القوي. مكياج المحجبة

طريقة التطبيق تحتاج منك اتّباع 6 خطوات بسيطة وسهلة :



*وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

*طبّقي ظلال العيون باللون البيج الشفاف على كامل الجفن العلوي.

*ارسمي بالكحل الأسود خطّ الكحل على الجفن العلوي، ومدّي الكحل إلى الخارج على شكل مجنح ليظهر من وراء النظارة.

* خطّطي الأيلاينر السائل فوق الكحل الجافّ من أجل المزيد من الـتألق والثبات.

*أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .

*طبّقي بودرة خدود باللون الطبيعي .

*طبّقي أحمر الشفاه على شفتيك، واختاري لوناً مناسباً لبشرتك من تدرّجات الأحمر القوي. Advertisements ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تابعي ايضاً: درايبينغ يكتسح الكونتورينغ... تعرّفي إلى الفرق بينهما أجدد مستحضرات الكونتورينغ ونحت الوجه للمبتدئات.. أسهل طريقة لتصغير الأنف بالكونتور

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