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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - إذا كنت تتحضرين لدخول الجامعة في وقت قريب، فلا شك أنك تفكرين في كل تفصيل يتعلق بأناقتك ومظهرك ككل، خصوصاً اختيار العطر المناسب لك.
انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك مجموعة عطور تناسب طالبات الجامعة لتختاري من بينها ما يعجبك.
Alien by Thierry Mugler
إنه عطر مثالي لطالبات الجامعة، فرائحته مميزة جداً ومختلفة عن غيرها، الى درجة لا يمكن وصفها. يتميز هذا العطر برائحته الحلوة التي ترتكز على العنبر والفانيليا، والتي تجعلها مثالية لطالبة الجامعة التي تسعى الى إثبات شخصيتها بين زميلاتها.
Victoria's Secret Bombshell Seduction
سيشكل هذا العطر إضافة مثالية ومميزة الى حقيبة أي فتاة جامعية، فإضافة الى زجاجته الزهرية المميزة، فهو يشتهر برائحته الزهرية الشرقية الحلوة التي تجعله مناسباً لأي فتاة جامعية تبحث عن عطر ناعم وأنيق. يشتمل هذا العطر على مجموعة من النغمات الوردية التي تشعر فتيات الجامعة بالانتعاش والنشاط.
Prada Candy Kiss by Prada
يتميز هذا العطر برائحته المنعشة والناعمة، لذلك هو موجه خصوصاً لطالبات الجامعة اللواتي لا يملن الى الروائح الحلوة والقوية، بالتالي هو مناسب كثيراً للواتي يرغبن في رائحة ناعمة وخفيفة تشعرهن بالنشاط والحيوية خلال أيام الدراسة.
Taylor Swift Incredible Things Eau de Parfum
ابتكرت النجمة تايلور سويفت هذا العطر لفتاة الجامعة العصرية والناضجة والرومانسية في الوقت نفسه، فهو عطر زهري شرقي يجمع بين نغمات حارة وحلوة، إذ تشتمل مقدمته على نغمات الغريب فروت والفلفل الوردي، أما قلبه فيتركز على الفانيليا والعنبر الأبيض والمسك والفانيليا. يعد هذا العطر أحد أفضل إبداعات المشاهير في عالم العطور، وهو مثالي لأي فتاة جامعية.
Marc Jacobs Fragrance Daisy Eau de Toilette
يعد هذا العطر من مارك جاكوبس أحد أكثر العطور شهرة، نظراً الى جمال رائحته ونقائها وحلاوتها، التي جعلته واحداً من أنسب العطور لفتيات الجامعة. تتركز مقدمة هذا العطر على النغمات المنعشة مثل أوراق البنفسج والفراولة البرية، أما قلبه فيتكون من الياسمين والغردينيا والغريب فروت، فيما قاعدته تشتمل على المسك والفانيليا وخشب الصندل.
Black Opium by YSL
إنه عطر أنيق من إيف سان لوران، ملائم جداً لفصلي الخريف والشتاء، فرائحته المركزة تدوم طويلاً لتمنح طالبات الجامعة رائحة آسرة تدول طوال اليوم الدراسي. رائحة هذا العطر الحلوة ستضفي على إطلالتك الغموض والسحر، بحيث تطبعين بصمتك بين زملائك وكل من تلتقين بهم.
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