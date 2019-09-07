أجمل العطور الخريفية بنغمات دافئة تدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - من المعروف أن رائحة العطور تتلاشى بشكل أسرع خلال الأيام الباردة، لذلك مع قدوم فصل الخريف فإنك تحتاجين الى عطور ترتكز على نغمات تدوم رائحتها فترة أطول من جهة، ومن جهة أخرى تشعرك بالدفء والراحة وتتلاءم مع مزاجك خلال هذا الفصل، وهذا ما يجب أن تحرصي عليه عند اختيار العطور الخريفية.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أجمل العطور الخريفية التي تدوم طويلاً والتي تمنحك رائحة آسرة.



OUD Extrait de Parfum

هذا العطر الخريفي من Maison Francis Kurkdjian، غني وحسي، يجمع في نغماته سحر الشرق وغموضه، فهو تعبير عن الحلم الشرقي المشوق. يشتمل هذا العطر في تركيبته على روائح ثمينة ونادرة، مثل الزعفران وخشب الأرز والفانيليا والباتشولي، وهي تشكل في ما بينها سيمفونية عبير حارة ذات رائحة تخطف الأنفاس.

OUD Extrait de Parfum



Spiritueuse Double Vanille Eau de Parfum

يُعتبر هذا العطر جوهرة ثمينة من مجموعة غيرلان للعطور، يتميز برائحته الحلوة التي ترتكز خصوصاً على الفانيليا الممزوجة مع نغمات متناقضة مثل البرغموت والفلفل الوردي والبخور، بقلب يشكل قصيدة للأنوثة تجسدها روائح اليلانغ يلانغ والورد البلغاري والياسمين.

Spiritueuse Double Vanille Eau de Parfum



Rose & White Musk Absolu

هذا العطر من Jo Malone London، يشتمل على نغمات غير متوقعة وغامضة وجريئة تحرك الحواس، من خلال نغمات وردية فائقة الجمال والروعة، مع لمسة من المسك والعنبر والعود، التي تشكل قاعدة هذا العطر، والتي تجعل رائحته تدوم طويلاً وآسرة.

Rose and White Musk Absolu



Van Cleef & Arpels Santal Blanc Eau De Parfum

يتميز هذا العطر برائحته الخشبية الناعمة التي تجسد تمضية وقت ممتع على الشاطئ في يوم بارد من أيام الخريف، فرائحته تشعرك بالدفء والطمأنينة، فهي تشتمل على مزيج نغمات مميز، مثل الماندرين والبنفسج وخشب الصندل والمسك. إنه عطر أخاذ وراق يستحق منك التجربة في خريف 2019.

Van Cleef & Arpels Santal Blanc Eau De Parfum



Tom Ford Velvet Orchid Lumière

إنه عطر رائع من توم فورد، يتميز برائحته الشرقية الزهرية، التي تتركز على البرغموت الإيطالي والعسل والبرتقال كملاحظات عليا، والورد والياسمين كملاحظات متوسطة، مصحوبة بنغمات الفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية. هذا العطر الفاخر مثالي للسهرات والمناسبات المسائية في خريف 2019.

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