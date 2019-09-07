- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - هناك علاقة وثيقة بين قصة الشعر وشكل الوجه، لذلك إذا كنت قد قررت تغيير اللوك الخاص بك واعتماد قصة شعر جديدة ومميزة، عليك الأخذ بالاعتبار شكل وجهك للحصول على أفضل نتيجة تمنحك الرضى وتشعرك بأن اختيارك كان صائباً. فإن كنت تتمتعين بوجه نحيف وطويل، سنقدم لك مجموعة قصات شعر تناسب الوجه النحيف والطويل.
قصات الشعر المتوسط الطول
إذا كان وجهك نحيفاً وطويلاً، فإن النجمة سارة جيسيكا باكر تشكل لك مصدر إلهام مثالياً لاختيار أجمل قصات الشعر للوجه النحيف والطويل، في مقدمتها قصة الشعر الويفي المتوسط الطول مع الغرة المتدرجة الطويلة. كما بإمكانك اعتماد قصة الشعر متوسط الطول مع الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين، وذلك على طريقة النجمة كيري واشنطن، أو قصة الشعر المتوسط الطول مع الغرة الجانبية المتدرجة من النجمة جسيكا ألبا. إضافة الى ذلك، تعد قصة الشعر متوسط الطول التي تصل الى حدود الكتفين، مع الغرة القصيرة، من أفضل الخيارات لصاحبات الوجه النحيف، كونها تحقق أفضل توازن بين شكل الوجه والرغبة في الحفاظ على شعر طويل نسبياً، وذلك بأسلوب النجمة Kelly Reilly. وإذا كنت تميلين الى قصات الشعر المتدرج، ننصحك باعتماد قصة عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم، والتي ترتكز على قص الشعر بشكل متدرج من الأقصر الى الأطول.
قصات الشعر القصير
تناسب قصات الشعر القصير بمختلف أشكالها، والتي تتراوح بين الشعر القصير والقصير جداً، صاحبات الوجه النحيف الطويل، فهي تمنحهن إطلالة تجمع الأنوثة والعصرية في آن واحد. مثلاً، بإمكانك اعتماد قصة البوب بأسلوب النجمة فيكتوريا بايكهام، فهي خيار مثالي لك إذا كنت تتمتعين بشعر كثيف، وهي ترتكز على التدرج الدراماتيكي، حيث يبدأ الشعر قصيراً جداً من الخلف، وينتهي طويلاً نسبياً من الأمام. كذلك، بإمكانك اعتماد قصة الشعر القصير بأسلوب النجمة Chelsea Staub، والتي تعد مثالية لصاحبات الشعر الخفيف، بحيث تجعل شعرهن يبدو كثيفاً. وتعتمد هذه القصة على الشعر القصير جداً من الخلف، والمتساوي الطول الذي يصل الى حدود الذقن من الأمام.
تابعي أيضاً
صيحات تسريحات الشعر لخريف 2019 من النجمات
قصات شعر خريف 2019 على طريقة النجمات
نصائح بريانكا شوبرا لشعر متألق
كانت هذه تفاصيل خبر قصات شعر تناسب الوجه النحيف مستوحاة من النجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.