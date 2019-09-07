صور.. 4 معلومات عن ملكة جمال مصر السابقة المتهمة بتهريب أجهزة سينمائية

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تجري النيابة العامة تحقيقاتها مع خلود عز العرب، ملكة جمال مصر سابقا والمضيفة بإحدى شركات الطيران، عقب ضبطها أثناء محاولتها تهريب أجهزة سينمائية.
وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن خلود عز العرب:
- حصلت خلود على لقب ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2016.
- شاركت في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر في عام 2017.
- اتجهت للتمثيل العام الماضي بمشاركتها في مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد، و"حكايتي" مع ياسمين صبري.
- تعمل مضيفة في إحدى شركات الطيران.
وألقت أجهزة الأمن القبض على خلود عز العرب في مطار القاهرة بتهمة محاولة تهريب 3 أجهزة إضاءة سينمائية وحواملها، بالمخالفة لقانون الجمارك.
وتجري نيابة النزهة تحقيقاتها مع خلود، بتهمة محاولة تهريب أجهزة سينمائية، دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية المختصة.
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