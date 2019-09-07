وزيرة خارجية السويد تعلن استقالتها: "وقتي هيبقى لزوجي وأولادي"

"حان الوقت لقضاء وقت أطول مع زوجي وأولادي وأحفادي"، هكذا أعلنت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، خبر استقالتها، في بيان رسمي أذاعته الإذاعة السويدية.

وتضمن البيان الرسمي الصادر عن الوزيرة: "قدمت كل ما لدي لجعل السويد بلدا آمنا يحظى بالاحترام على المستوى الدولي وبالتقدير كشريك، حان الوقت لقضاء وقت أطول مع زوجي وأولادي وأحفادي".

وأضافت فالستروم للإذاعة السويدية، أنها تتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفن اسم الوزير الجديد الثلاثاء المقبل.

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وذكرت الحكومة أن فالستروم قالت إنها ترغب في ترك منصبها فورا، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.

مارجوت فالستروم هي التي قادت سياسة بلادها الخارجية المناصرة لقضايا المرأة منذ توليها المنصب في عام 2014، ومناصرة قوية لحقوق الإنسان، وعملت في السابق ممثلة خاصة للأمم المتحدة في قضايا العنف الجنسي داخل مناطق الصراع.

كما تولت منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لفترين، واضطرت في وقت سابق من العام الجاري لإلغاء زيارة لإسرائيل بعد اعتراف حكومة السويد بدولة فلسطين.