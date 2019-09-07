بحجة الفقر.. زوجان صينيان يبيعان رضيعتهما بـ114 ألف جنيه

قد يتعرض الإنسان لأزمة مالية، تدفعه لبيع شيء من ممتلكاته، ولكن يبدو أن الأمر اختلف في الصين قليلا، بعد أن ألقت الشرطة الصينية القبض على زوجين ظهرا في مقطع فيديو وهما يبيعان رضيعتهما، لعدم قدرتهم على سداد نفقاتها.

صفقة الـبيع شهدتها "we chat" أحد مواقع التواصل الاجتماعي، التي عرض من خلالها الزوجان بيع رضيعتهما، بعد مرور 3 أيام على ولادتها.

5700 جنيه إسترليني أو ما يعادل 114 ألف جنيه مصري، كان العرض المغري الذي عُرض على الزوجين لبيع رضيعتهما، حيث قام الأب "زهاو"، الذي تابع عملية البيع من البداية بتوصيل الطفلة لزوجين غريبين، تعرف عليهما عبر أحد التطبيقات، لتنتقل للعيش مع العائلة الجديدة، بعدما حصل على المقابل المادي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Advertisements

"طفلة للبيع"، كان هو عنوان إعلان الأبوين، عبر موقع التواصل الاجتماعي، وهو ما وصل للشرطة الصينية، وحصلوا على مقطع فيديو من إدارة المستشفى التي وضعت فيها الزوجة الطفلة، والذي ظهر فيه الأب حاملًا الطفلة ويسير بها خارج المستشفى.

وألقت الشرطة الصينية القبض على الأب، وعلى الوسيط، والزوجين اللذين اشتريا الرضيعة، فيما جرى نقل الأخيرة إلى مركز رعاية حكومي، لتلقي الرعاية اللازمة.

واعترفت الزوجة بأنها وزوجها باعا طفلتهما، مبررة ذلك بأنهما ليس لديهما المقدرة المالية لتربيتها، كما اعترف الزوجان المشتريان، بفعلهما الخاطئ.

وأوضح الزوجان أنهما تزوجا قبل سنوات، ولم يتمكنا من الإنجاب بسبب سوء الحالة الصحية، لذا عندما شاهدا إعلان بيع الطفلة، قررا شراءها فورا.