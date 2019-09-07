صورة رومانسية تجمع عمرو يوسف وكندة علوش.. "إيموشن قلوب"

صورة رومانسية نشرها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بزوجته الفنانة السورية كندة علوش.
اكتفى "يوسف" بوضع "إيموشن" قلب على الصورة رومانسية جمعته بكندة، التي علقت على الصورة بنفس "الإيموشن" الذي أرفقه زوجها.
وتلقى الثنائي عددا من التعليقات من متابعيهم وأصدقائهم من الوسط الفني، فعلقت الفنانة سارة نخلة، قائلة "بحبكم أنتم الاتنين".
بينما جاءت تعليقات المتابعين: "قمر كندة" "بحبكم أنتم الاتنين" "الصورة بتنور" "ربنا يخليكم لبعض".
ويذكر أن الفنان عمرو يوسف، شارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2" مع الفنانين أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود، وكريم قاسم، وحقق العمل نجاحا واسعا خلال عرضه في عيد الأضحى الماضي.
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