أسبوع نيويورك للموضة يكشف ملامح أزياء صيف وربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -نرمين الجلاد:

بتصاميم عصرية وأنيقة مستوحاة من حقبة الثمانينيات قدم مصمم الأزياء "جيرمى سكوت" مبتكر علامة الأزياء الشهيرة moschino مجموعته الجريئة، في عروض اليوم الأول لأسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2020.

فرأينا عارضات الأزياء بالشعر المستعار ذو الألوان الزاهية المستوحاة من تسريحات الشعر لفرق "الروك أند رول" الشهيرة في الثمانينات، والتي تناسبت مع التصاميم الجريئة والألوان الصارخة.

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تنوعت التصاميم بين الفساتين القصيرة، وصيحات الجاكيت على شكل فستان، والمايوهات، والبدل الرسمية للرجال والنساء، فاعتمد الصيحات والطبعات الرائعة التي تعود إلى حقبة الثمانينيات.

واستخدم جيرمى سكوت الألوان الجريئة بكثرة لتناسب أجواء الربيع مثل درجات النيون، والميتاليك، والأقمشة للامعة، والستان، والتول والأورجانزا، والجلد المعدني.

ولفت الأنظار اعتماده صيحة البوت للامع بألوانه المختلفة وتنسيقه مع جميع الأزياء، وحرص على التنوع بين موديل البوت القصير المناسب للبدل النسائية والرجالية، واعتماد البوت الطويل الممتد إلى الركبة مع الفساتين القصير والجواكت.