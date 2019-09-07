مع اقتراب مهرجان الجونة الثالث.. أبرز إطلالات النجمات في الدورتين السابقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

مع اقتراب انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019، تحرص نجمات الفن على الظهور بإطلالات مثالية على السجادة الحمراء.

وفي السطور التالية نتذكر معكم أبرز إطلالات النجمات في الألبوم المرفق بالأعلى.

- ياسمين صبري

أطلت ياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، بفستان ذهبي اللون، وهو نفس اللون الذي أطلت به في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي. وحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي يوسف الجسمي.

- دينا الشربيني

شغل فستان الفنانة دينا الشربيني متابعي الموضة خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، بسبب تصميمه وسعره، فضلا عن انتقادات لاذعة تعرضت لها إطلالة الفنانة وصفها كثيرون بـ"غير الموفقة" وصنفها البعض الآخر ضمن الأسوأ.

والفستان من تصميم الإيطالي روبرتو كافالي، كحلي اللون، مصنوع من خامة أظهرت جسمها الرفيع، وتميزت منطقة البطن بالقماش الدانتيل الشفاف الذي أظهر جزءا منها، وبلغ سعر الفستان 2295 دولاراً، أي ما يقارب 40 ألف جنيه مصري.

- صبا مبارك

بينما ظهرت الفنانة صبا مبارك، في الدورته الثانية لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء مايكل سينكو.

وحرصت صبا أن تكون أول النجمات المتواجدين في الحفل، ووزعت قبلاتها على الكاميرات، ثم بدأت بعرض فستانها اللامع والمكشوف الرقبة، من استايل يمنى مصطفى، وتميز باللون الأبيض.

ونسقت إطلالتها مع مجوهرات ألماسية، واعتمدت على تصفيف الشعر القصير.

- ندى كامل زوجة الفيشاوي

Advertisements

أطلت زوجة أحمد الفيشاوي بتصميم فستان منساب لجسمها "الكيرفي" زيتي اللون. كما ظهرت في حفل الختام، بفستان أسود جريء جذب الانتباه، أثارت به الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

- غادة عادل

- كانت الفنانة غادة عادل من أكثر نجمات الريد كاربت الذين انتقد الجمهور إطالالتها بفستانها الفضي مكشوف الصدر.

- الممثلة الكوبية ليساندرا سيلفا

ظهرت الممثلة الكوبية ليساندرا سيلفا بفستان أصفر "كب"، وصفة خبراء الموضة والأزياء بالمثير، والفستان كان مجسمًا.

-ريهام عبد الغفور

ظهرت ريهام في اليوم الافتتاحي للمهرجان بإطلالة نالت سخرية البعض من جمهور "السوشيال ميديا"، واستغرابهم، حيث أطلت بـ"شورت" قصير على عكس ما هو معروف عنها بارتداء الملابس المحتشمة.

- غادة عبد الرازق

جذت غادة أنظار جمهورها في إطلالتها الجريئة في افتتاح المهرجان، حيث ظهرت فستان مكشوف الصدر، رصاصي اللون، ونسقت معه تصفيفة الشعر المنسدلة.

-يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بفستان من تصميم أنطوان القارح، كان مناسبًا عليها، تميز بمزج اللون الأسود والبرتقالي، اتخذ شكل الفراشة.

-ناهد السباعي

ارتدت الفنانة ناهد السباعي فستانًا أبيض اللون طويل، بـ"توب علوي"، و"جيب" طويلة من "الشيفون المهدول"، والفستان كان أشبه بتصميم بدل فنانات الرقص الشرقي، ذات تصميم الـ Lace Halter Dress بربطة الرقبة، مع فتحة الصدر الكبير مع تطريز الورود البارزة، مع الجزء الشفاف من "التول" عند منطقة البطن.