فساتين خضراء لليوم الوطني من وحي الفنانات العرب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - دائمًا ما ترغب النساء في الظهور بإطلالات أنيقة ومميزة في اليوم الوطني السعودي، لذا جمعنا لكِ عزيزتي فساتين خضراء مميزة لمناسباتك في هذا اليوم، من وحي النجوم العرب، فاختاري ما يُلائمك منها.

نور الغندور

تألقت نور الغندور بفستان أخضر مكشوف الأكتاف بتصميم ضيق من الأعلى ومنفوش من الأسفل ومزيَّن بلمعة، وظهرت الفنانة يارا بفستان أخضر واسع بحزام خصر وأكمام قصيرة ومزيَّن بلمعة، وتجملت نادين نجيم بفستان قصير ضيق بفتحة جانبية وأكمام طويلة مرفوعة، أما مايا دياب ففضَّلَتْ فستانًا أخضر قصيرًا بوشاح وأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، أما ميريام فارس فتزينت بفستان طويل منفوش باللونين الأخضر والأبيض، في حين ارتدتْ سيرين عبد النور فستانًا ضيقًا مزينًا بالترتر وبه فتحة جانبية، وتميَّزت شيرين بفستان أخضر منفوش مزيَّن بالأبيض.

داليا مبارك

أما داليا مبارك فتجمَّلَتْ بأكثر من فستان يناسب هذا اليوم، فهناك فستان أخضر مكشوف الأكتاف بتصميم ضيق مزيَّن بطبقات من الأسفل، وآخر مكشوف الأكتاف تزيِّنه نقوشٌ وفتحة جانبية، إضافةً لحزام خصر، واختارت فستانًا ضيقًا بقصة واسعة من الأسفل زُيِّنَ بخيوط في الكتفين ومنطقة الصدر، وفستانًا ضَيِّقًا من الأعلى بقَصَّةٍ مميّزة في الأسفل.

نجوى كرم



كما أطلَّت نجوى كرم بفستان أخضر واسع بكُمٍّ واحد وبه فتحة جانبية، في حين تألَّقت نوال الزغبي بفستان أخضر ضيق من الأعلى ومنفوش من الأسفل بنقوش مميزة، وجاءت لجين عمران بفستان أخضر بأكمام شفافة بتصميم ضيق مزيَّن بلمعة ويتَّسع من الأسفل وبه ريش أخضر، وظهرت نوال الكويتية بفستان تكسوه اللمعة مزيَّن بحزام خصر بوردة جانبية، في حين تميَّزت أصالة بفستان ضيق مزيَّن بالترتر ومزيَّن أيضًا بوشاح، واختارت دُرَّة فستانًا أخضر بتصميم ناعم وبحزام خصر، أما إلهام علي فلفتت الأنظار بفستانها الأخضر المصمَّم بقَصَّةٍ مميزة في الكتف.