فساتين سهرة لحفلاتك من الموديل روز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - شاركت عارضة الأزياء روز في عروض أزياء وجلسات تصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية، وحققت نجاحًا مبهرًا مع أكبر الماركات العالمية، لتكون أول سعودية وخليجية في هذا المجال، وتمَّ اختيارها لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء. نشرت روز خلال الفترات الماضية عدة صور لها بفساتين أنيقة تناسب الحفلات البسيطة، وجمعنا لكِ صور بعضها لتستوحي إطلالات أنيقة وجريئة في حفلاتك.

حروف وكلمات From A to Z

فساتين العارضة السعودية روز



تميزت روز بفساتين أنيقة عدة، أبرزها فستان زهري منفوش بخيوط ساتان في الخصر، ونسَّقت معه بعض الأكسسوارات الفضية الناعمة، وارتدت فستانًا ناعمًا أبيض بياقة وحزام خصر مزين بقماش شفاف تملأُه النقط البيضاء، وظهرت بفستان أحمر قصير وضيق مكشوف الكتف، وتجمَّلَتْ بفستان زهري قصير بأكمام طويلة مفتوحة وحزام بني في الخصر، واختارت فستانًا بنيًّا قصيرًا بحزام أسود وأكمام مكشوفة، وأطلَّت بفستان قصير باللون الذهبي من الأعلى والأبيض من الأسفل بقصة مختلفة وأنيقة، وتزينت بفستان أسود قصير بأكمام طويلة مزين بخطوط من الأعلى وبكشكشة من الأسفل.

فساتين العارضة السعودية روز



كما اختارت فستانًا أحمر مكشوف الصدر والكتفين، مزيَّنًا بقماش ذي طبقات في الأكمام، وفستان أبيض بخطوط لامعة طويل وشفاف، وفي إطلالة مفعمة بالأنوثة ارتدت فستانًا زهريًّا ضيقًا مكشوف الصدر، ونسَّقَتْ معه وشاحًا من الريش، ولإطلالة أنيقة أكثر شبابية ظهرت بفستان أبيض قصير بحزام وأكمام طويلة بتصميم مكشوف الكتفين، وتألقت بفستان أزرق طويل بفتحة من المنتصف، وبقصة أنيقة في الخصر.

فساتين العارضة السعودية روز

أزياء صيفية بأسلوب النجمات العربيات استوحي منها