ياسمين صبري بإطلالات سبور استوحي أجمل الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - استطاعت ياسمين صبري أن تفرض نفسها وبقوة في عالم الموضة كما في عالم التمثيل، حيث إنّ اطلالاتها التي تختارها، دائمًا ما تكون مدورسة بعناية، بحيث تتناسب مع ذوقها ومع قوامها الرياضي.. وفي المناسبات الرسمية نشاهدها تختار التصميمات المبتكرة من فساتين سهرة وغيرها، وفي الحياة اليومية نشاهد ياسمين صبري باطلالات سبور ذات طابع شبابي، وقد جمعنا بالصور اليوم أبرز التنسيقات اليومية التي اعتمدتها ياسمين، لتستوحي منها بدوركِ بعض الأفكار.



ياسمين صبري باطلالة رياضية عصرية

ملابس سبور رياضية اعتمدتها ياسمين صبري





من المعروف عن ياسمين صبري أنها تعشق الرياضة وتمارسها بشكل يومي، حتى أثناء السفر، ومؤخرًا وخلال إجازتها الصيفية، شاهدناها في اطلالة رياضية على الدراجة الهوائية، وقد نسقت فيها بنطلونًا مطاطيًّا باللون الأسود، مع تيشرت باللونين الزهري والأبيض، واعتمدت حقيبة على الخصر، وحذاءً رياضيًّا مريحًا.





تنسيق كاجوال في الجينز بأسلوب ياسمين صبري

ياسمين صبري في تنسيق شبابي بالجينز



كذلك فإنّ الجينز يشكل قطعة أساسية في خزانة ياسمين صبري، تعتمده لمختلف المشاوير اليومية، مثل هذه الاطلالات التي نسقت فيها جينز ممزقًا باللون الأزرق، مع تيشرت بيضاء، ومن فوقهما جاكيت باللون الزيني ذات طابع عسكري شبابي، وأكملت اللوك بحذاء رياضي كاجوال باللون الأبيض.





لوك جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته ياسمين صبري

اختارت ياسمين صبري تنسيق في التنورة والقميص





اعتمدت ياسمين صبري لوك شبابيًّا جمع بين الأناقة والعصرية، حيث إنها اختارت تنورة قصيرة باللون الأسود مزينة بأحجار الكريستال على شكل ورود، ونسقت معها قميصًا أبيض بتصميم كلاسيكي من بالمان Balmain، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأبيض.



ياسمين صبري باطلالات سبور شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار.