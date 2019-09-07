معاطف كاب بحسب الطول موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - يدخل الكاب في صلب التصاميم العصرية والرائجة هذا الشتاء، حيث يساعد على منح المرأة الاطلالة الانيقة والمتميزة في مختلف المناسبات. وتوحي المعاطف الكاب الرائجة لموسم خريف 2019 بشتاء دافىء وأنيق، حيث لا يمكن تخيل اطلالات الخريف من دون الكاب الفخم الذي يزينها ويمنحها لمسة ثرية تذكرنا بأناقة الأميرات والملكات. وفي عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020 ، قدّمت أشهر الدور العالمية باقة منوعة من مجموعة أزياء ما قبل خريف 2019، اختاري منها ما يناسب طولك .



موديلات معاطف كابات آخر موضة بحسب الطول

Chanel





- أحتلت موضة الكاب غير المطبع القصير الذي يغطي الركبة بالكاد عروض ماركات كبيرة مثل سيلين Celine وكلوي Chloé، يساعدك هذا التصميم في إطالة قامتك القصيرة خاصة اذا ما قمتي بتنسيقه مع بنطال عالي الخصر وبوط طويل يغطي الركبة.

- قدمت دار شانيل Chanel تشكيلة من الكابات متوسطة الطول التي تصل لمنتصف الركبة، تجنبيها في حال كنتِ قصيرة القامة، فهذا الموديل يناسب النحيفات الممشوقات.

- طغت المعاطف الكابات الطويلة التي تغطي الكاحل والمغلفة بالطبعات المتداخلة على مجموعات ماركات كثيرة مثل Shrimps و Redemption ودولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، وتأتي هذه الصيحة في صالح النحيفات الطويلات، فعلى القصيرات الممتلئات تجنبها تمامًا لأنها ستظهرهن بوزن أكبر وطول أقصر.

Balmain





- كالعادة تميزت المعاطف الكابات لدى ماركة بالمان Balmain بالأكتاف البارزة مما يمنح من ترتديها عرض أكبر، لذا فهى تناسب طويلة القامة فقط، وذلك ينطبق على القطع المزودة بياقات فرو عريضة وضخمة.

- بشكل الأزياء والأكسسوارات باللون البيج القريب للون الجلد تساهم في إطالة القامة ومنها الكابات مثل القطع التي رصدناها لدى فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وكلوي Chloé.

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