عبايات مريحة للسفر على طريقة تيم الفلاسي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - اعتماد العبايه المريحة والعملية هو أول ما تبحث عنه الصبيّة أثناء سفرها، بخاصة وإن كانت تركز على العبايات بغالبية اطلالتها، والتي لن تتخلى عنها حتى أثناء السفر، وهو ما نشاهده دائمًا باطلالات الإعلامية الإماراتية تيم الفلاسي.

تركز تيم الفلاسي على ارتداء العبايات بشكل كبير، ولأنها تعدّ من مدونات السفر والرحلات، فتحتاج إلى التصميمات المريحة والعملية التي تناسب التجوال الكثير، لهذا قد اخترناها هي تحديدًا لتلهمكِ أفكارًا مختلفة لعباياتكِ أنثاء سفرِك.



عبايات كتان بألوان فاتحة وتصميمات بسيطة

عبايات كتان بألوان فاتحة وتصميمات بسيطة





- من أبسط القطع التي يمكنكِ اعتمادها لاطلالتكِ بالعبايه، هو اختيار التصميم البسيط الهادىء مع خامة الكتان، بألوان النود الدارجة، كهذه العبايه باللون الأبيض الثلجي، نسقيها كما تشائين.

- نسقتها تيم مع السنيكرز من غوتشي Gucci ليمنحها لمسة مترفة، مع التوب والتوربان الأبيض.

عبايات مع الستايل البوهيمي

عبايات مع الستايل البوهيمي





- تميل تيم الفلاسي إلى اعتماد الأسلوب البوهيمي بالكثير من اطلالتها حتى مع ارتدائها للعبايات، بخاصة وأنّ هذا الستايل يركز في الأساس على الشعور بالراحة عند ارتداء التصميمات من هذا النوع.

- من التصميمات البوهيمية التي اعتمدتها تيم، هي العبايه المخططة بالطول بألوان شبابية، لاطلالة بالفعل كالفاشينيستات نسقتها مع السنيكرز العملي، وطرحة سوداء.



العبايات البيضاء لا غنًى عنها باطلالتكِ المحايدة

العبايات البيضاء لا غنًى عنها باطلالتكِ المحايدة





- من الخيارات الذكية لتيم الفلاسي، هو اختيارها للعبايات البيضاء، وطريقة تنسيقها بالأسلوب المحايد، مع العبايه الطويلة وحذاء الميول الأبيض، مناسبة أكثر للسفر إلى الدول الساحلية.

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عبايات سوداء بتصميم دافىء

عبايات سوداء بتصميم دافىء





- العبايات السوداء لا غنًى عنها كذلك أثناء سفرِك، فهي عملية لا تهترىء بسرعة، ولا تتأثر بالأتربة والأوساخ، وكذلك تمنحكِ لمسة دافئة مع هذا اللون الفخم.

- اختاريها على طريقة تيم الفلاسي للعبايات المفتوحة مع الأزرار الأمامية والخامة الناعمة، وأحذية الميول، لاطلالة نهارية شبابية.

- أو اعتمديها مع التطريزات والشنط الكلاسيكية صغيرة الحجم، في المناسبات الرسمية لاطلالة مترفة.

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