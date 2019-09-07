ملابس عليك أن تحذرها بعد الوصول للثلاثين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - سن الثلاثين عند الرجل هو سن النضوح ويصبح الرجل جاذبا أكثر للطرف الآخر، ولكن فيما يخص إطلالتك ورونقك في الملابس تصبح هناك عدد من الحدود لا يجب فعلها بعد أن تتخطى الثلاثين عاما.



وهناك عدد من الملابس والإكسسوارت التي ستجعلك تظهر بمظهر غير لائق أو سخفيف إذا اخترت أن ترتديها بعد الثلاثين، وسنسردها لك في السطور التالية:

أزياء من وحي الموديل السعودي عبد اللطيف



السراويل القصيرة



يعتقد البعض أن مرتدى السراويل القصيرة من الرجال هم الأكثر فوضوية ويعيشون في حالة فوضى عارمة، ويفقتدون الحياة الثابتة والقوية، سواء مع الأهل أو الزوجة، فلا ننصحك بارتدائها بعد الثلاثين.



سلسلة المحفظة



إذا أردت أن ترتدي ملابس مناسبة لسنك وأسلوب حياتك العملي فلا حاجة لارتداء سلسلة المحفظة، فهي في الأصل يعتمد عليها ممارسي الرياضة او قائدي الدراجات البخارية منعا لسقوط المحفظة.

على طريقة المشاهير.. هكذا ترتدي ملابس تناسبك مهما كان حجمك



الأخذية المزركشة

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يتميز الرجل الثلاثيني بالهدوء والاتزان ولذلك ليس من الطبيعي أن يرتدي أحذية مزركشة، ولا يعني ذلك أن ترتدي الأبيض والأسود طوال حياتك، بل اختيار ألوان أكثر ثباتا.

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